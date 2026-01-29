CIP vê no acordo UE–Índia oportunidades para as empresas portuguesas num grande mercado

O acordo comercial entre a União Europeia e a Índia representa uma oportunidade relevante para as empresas portuguesas reforçarem a sua presença num dos mercados com maior crescimento a nível mundial. A avaliação é da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, que considera o entendimento um passo decisivo para diversificar mercados de exportação e reduzir dependências excessivas de parceiros tradicionais.

“Este acordo cria oportunidades que as empresas portuguesas têm condições para aproveitar, diversificando as suas relações comerciais”, afirma o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, citado em comunicado, sublinhando o potencial de integração das empresas nacionais nas cadeias globais de valor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo dados da confederação empresarial, a evolução das trocas comerciais entre Portugal e a Índia tem sido positiva na última década, mas permanece aquém do seu potencial. Atualmente, a Índia representa cerca de 1% das importações portuguesas e apenas 0,23% das exportações.

Para Rafael Alves Rocha, o acordo “deverá contribuir para uma maior integração das empresas portuguesas nas cadeias globais de valor, criando oportunidades adicionais de investimento, parcerias empresariais e reforço das ligações logísticas entre a União Europeia e a Índia”.

Apesar do anúncio político da conclusão das negociações, o responsável alerta que a entrada em vigor do acordo depende ainda da adoção formal pelo Conselho e da aprovação pelo Parlamento Europeu. “A CIP apela a que haja responsabilidade política das instituições desta vez, não adiando a entrada em vigor deste acordo como sucedeu recentemente com o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul”, refere.