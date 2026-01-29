CP anuncia novo recorde de passageiros. Foram 208 milhões em 2025

29 jan, 2026 - 13:30 • João Pedro Quesado
A CP transportou, em 2025, mais de 208 milhões de passageiros, estabelecendo um novo recorde. A empresa pública explica o aumento de passageiros com um crescimento de "especial destaque" nos comboios dos serviços Regional e InterRegional.
O número de 208,2 milhões de passageiros transportados em 2025 representa "um aumento de 19,9 milhões de clientes face a 2024", uma subida de 10,6%. O número de passageiros transportados pela CP tem aumentado todos os anos desde a pandemia, a um ritmo superior ao anterior a 2019, ano de implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) — que permitiu a redução para 40 euros de passes intermodais como o Andante e o Navegante.
O anúncio da CP chega, através de um comunicado enviado às redações, num dia em que as operações da CP continuam fortemente afetadas pelo corte de linhas, devido aos efeitos da depressão Kristin, nomeadamente os comboios de longo curso entre Porto e Lisboa, na Linha do Norte. Pela primeira vez nos últimos anos, o aumento de passageiros não teve origem nos comboios urbanos de Lisboa — mas os números revelados esta quinta-feira indicam que estes continuam a ser a operação com maior dimensão na CP.
"Os dados de 2025 revelam que o crescimento verificado assume especial destaque nos comboios Regionais e InterRegionais, que registaram mais 16,4 milhões de passageiros do que no ano anterior (de 15,3 para 31,7 milhões), um aumento de 107,1%", revela a CP, acrescentando que "também os Intercidades apresentaram um salto significativo, com mais 1,8 milhões de passageiros (passando de 3,6 para 5,4 milhões, 48,8%)".
O crescimento nestes serviços foi ajudado pelo Passe Ferroviário Verde, que a empresa diz já somar "704 mil assinaturas", e "2,7 milhões de reservas nos comboios Intercidades", em 2025.
Outro eixo de crescimento são os comboios Urbanos do Porto, onde houve um aumento de 3,8 milhões de passageiros — "de 23,9 para 27,6 milhões" —, equivalente a 15,8%. A empresa realça a contribuição da "reativação do serviço comercial de passageiros na Linha de Leixões" para este aumento.
Quanto aos comboios Alfa Pendular, a CP é lacónica, afirmando apenas que "mantiveram, igualmente, um desempenho muito positivo, com uma procura crescente, evidenciando a estabilidade e a atratividade deste serviço premium". Mas não revela números.
Depressão Kristin
“Num momento em que a sustentabilidade é um dos pilares das políticas de mobilidade, os resultados alcançados em 2025 assumem uma importância acrescida”, diz o presidente da empresa, Pedro Moreira, em comunicado. "A crescente opção dos portugueses pelo comboio representa, assim, não apenas uma mudança de comportamento, mas também um contributo direto para um futuro mais sustentável, equilibrado e ambientalmente responsável".
Em 2024, a CP transportou 142,3 milhões de passageiros nos comboios urbanos de Lisboa, e 23,9 milhões nos comboios urbanos do Porto. Os comboios urbanos de Coimbra transportaram 1,1 milhões de passageiros, e o serviço Internacional (onde resta apenas o comboio Celta, para Vigo) teve uma dimensão de 116 mil passageiros.
Já os serviços de longo curso, dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, transportaram 5,5 milhões de passageiros em conjunto em 2024. Os números revelados pela CP sobre 2025 colocam apenas os comboios Intercidades com 5,4 milhões.
Ferrovia
