CP anuncia novo recorde de passageiros. Foram 208 milhões em 2025

A CP transportou, em 2025, mais de 208 milhões de passageiros, estabelecendo um novo recorde. A empresa pública explica o aumento de passageiros com um crescimento de "especial destaque" nos comboios dos serviços Regional e InterRegional.

O número de 208,2 milhões de passageiros transportados em 2025 representa "um aumento de 19,9 milhões de clientes face a 2024", uma subida de 10,6%. O número de passageiros transportados pela CP tem aumentado todos os anos desde a pandemia, a um ritmo superior ao anterior a 2019, ano de implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) — que permitiu a redução para 40 euros de passes intermodais como o Andante e o Navegante.

O anúncio da CP chega, através de um comunicado enviado às redações, num dia em que as operações da CP continuam fortemente afetadas pelo corte de linhas, devido aos efeitos da depressão Kristin, nomeadamente os comboios de longo curso entre Porto e Lisboa, na Linha do Norte. Pela primeira vez nos últimos anos, o aumento de passageiros não teve origem nos comboios urbanos de Lisboa — mas os números revelados esta quinta-feira indicam que estes continuam a ser a operação com maior dimensão na CP.

"Os dados de 2025 revelam que o crescimento verificado assume especial destaque nos comboios Regionais e InterRegionais, que registaram mais 16,4 milhões de passageiros do que no ano anterior (de 15,3 para 31,7 milhões), um aumento de 107,1%", revela a CP, acrescentando que "também os Intercidades apresentaram um salto significativo, com mais 1,8 milhões de passageiros (passando de 3,6 para 5,4 milhões, 48,8%)".