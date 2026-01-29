​Tempestade Kristin: Banca empresta sem custos para reconstrução

29 jan, 2026 - 19:21 • Sandra Afonso
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novobanco disponibilizam empréstimos sem juros nem comissões para reconstruir habitações e negócios afetados pela tempestade Kristin.
Ao que a Renascença apurou, pelo menos estes dois bancos estão a oferecer condições especiais às famílias e empresas afetadas pelo temporal esta semana.
O banco estatal disponibiliza 300 milhões de euros, em novos empréstimos sem custos, para obras e reabilitação.
O Novobanco criou linhas de crédito bonificadas, com as mesmas condições: spread zero e sem comissões.
Tempestade Kristin
A Caixa Geral de Depósitos admite ainda reduzir ou suspender até seis meses os juros cobrados em empréstimos em vigor e alargar o prazo de pagamento da dívida até 10 anos.
Às empresas, a CGD disponibiliza apoios à tesouraria, com carência de capital até seis meses e de 12 meses para operações de médio-longo prazo e leasings. Novos empréstimos não terão comissões.
“As medidas são válidas para todos os clientes que declarem danos sofridos com a tempestade dos últimos dias. As medidas relacionadas com crédito são válidas para todas as novas propostas, com data de entrada até 31 março 2026 e com contratação/escritura até 31 de maio”, indica a Caixa, em comunicado.