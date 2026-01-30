CUGA estima produzir 6,5 mil toneladas de cogumelos frescos e faturar 24 milhões de euros em 2026

A CUGA, produtora de cogumelos com unidades no Norte de Portugal, estima atingir uma produção de 6,5 mil toneladas de cogumelos frescos e uma faturação de 24 milhões de euros em 2026, mantendo um ritmo de crescimento anual de cerca de 20%.

Para sustentar este crescimento, a empresa está a investir na modernização das suas unidades produtivas, com destaque para a automatização do embalamento na fábrica de Paredes. A partir do final de fevereiro, o embalamento dos produtos laminados ficará concentrado nesta unidade, que se junta às fábricas de Vila Flor, no distrito de Bragança, e de Vila Real.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A modernização da unidade de Paredes integra um investimento global de três milhões de euros iniciado em 2025, destinado à requalificação das linhas de produção e de refrigeração em todo o grupo.

“Requalificámos as linhas de produção e de refrigeração para assegurar a integridade da cadeia de frio e a qualidade e frescura dos cogumelos”, afirma o CEO da CUGA, Nuno Pereira. “Uma hora depois de colhidos, todos estão arrefecidos e irão manter a mesma temperatura até serem comprados pelo consumidor.”

Segundo o responsável, este investimento implica uma profunda reorganização interna. “A implantação da marca CUGA no mercado português é uma operação ambiciosa que implica reorganizar todo o processo produtivo”, explica, acrescentando que esse processo deverá ficar concluído ainda no primeiro trimestre deste ano.

Depois da entrada em funcionamento, em Vila Flor, de uma unidade destinada à produção interna do composto onde crescem os cogumelos, o foco do investimento passou para Paredes, onde a produção foi retomada em 2025. Desde então, a empresa contratou cerca de 50 novos trabalhadores para funções de colheita.

“O investimento em toda a cadeia produtiva não só aumentou a qualidade dos produtos, como está a produzir ganhos significativos de eficiência que vão compensar o aumento de custos, forte e transversal, registado nos últimos anos”, sublinha Nuno Pereira. De acordo com o CEO, a modernização tecnológica e os incentivos à produtividade “estão a permitir à CUGA responder melhor às exigências da grande distribuição, tanto em quantidade como em qualidade”.

Responsável por cerca de 80% da produção nacional de cogumelos frescos, a CUGA — anteriormente conhecida como Varandas do Sousa — fornece marcas brancas aos supermercados, mas tem vindo a reforçar a sua aposta em produtos “premium” com marca própria. Desde 2025, a gama CUGA passou a incluir quatro segmentos: Clássicos, Fusão, Únicos e Sazonais.

Inovação e colaboração com universidades

A par do investimento industrial, a empresa tem reforçado os incentivos à produtividade dos trabalhadores nas unidades de Vila Flor, Vila Real e Paredes. Estes incentivos traduzem-se em acréscimos salariais mensais entre 700 e 1.000 euros para muitos colaboradores. “A adesão às novas modalidades de remuneração tem sido muito positiva”, afirma Luísa Boaventura, responsável pelos recursos humanos da CUGA.

A inovação é outro dos pilares estratégicos da empresa, que mantém parcerias com várias instituições de ensino superior. O Departamento de Química da Universidade de Aveiro está a estudar, em colaboração com a CUGA, a transformação de subprodutos dos cogumelos num suplemento alimentar com potencial para reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Em Trás-os-Montes, a empresa trabalha com o Instituto Politécnico de Bragança na melhoria da qualidade dos cogumelos produzidos na região, colaborando tanto na investigação científica como na formação profissional de estudantes e antigos alunos. A CUGA acolhe estágios curriculares e profissionais, enquanto o instituto mobiliza investigadores e laboratórios para projetos ligados à produção e utilização de cogumelos.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro participa igualmente em projetos de investigação destinados a aumentar a qualidade dos cogumelos e a tornar os processos produtivos mais eficientes. A colaboração envolve estágios para alunos da universidade, sobretudo na unidade de Vila Real, e projetos de investigação nos vários ciclos de estudo, do primeiro ciclo ao doutoramento.