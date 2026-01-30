Ouvir
Em Destaque
OE2025

Excedente do Estado chega aos 1,3 mil milhões em 2025

30 jan, 2026 - 15:35 • Lusa

Estado registou um excedente de 1.298 milhões de euros no ano passado, evidenciando uma melhoria de 885,5 milhões de euros.

O Estado registou um excedente de 1.298 milhões de euros no ano passado, evidenciando uma melhoria de 885,5 milhões de euros, de acordo com a síntese de execução orçamental.

"O saldo das Administrações Públicas evidenciou um aumento de 885,5 milhões de euros", lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O saldo de 2025 atingiu assim 1.298 milhões de euros.

Para este resultado contribuíram os saldos da Segurança Social (1.196 milhões de euros) e da Administração Local (442,4 milhões de euros). .

No sentido inverso, pesaram os saldos da Administração Central (-647,6 milhões de euros) e da Administração Regional (-105,3 milhões de euros).

Saiba Mais
