Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis: gasóleo sobe, gasolina não mexe

30 jan, 2026 - 11:01 • Olímpia Mairos

O preço médio do gasóleo simples passará para 1,579 euros por litro. Já o preço médio da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,664 euros por litro.

A+ / A-

A próxima semana deverá trazer uma nova mexida no preço dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o litro da gasolina simples 95 não deverá sofrer alterações, enquanto o gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá registar uma subida de meio cêntimo por litro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples passará para 1,579 euros por litro. Já o preço médio da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,664 euros por litro.

Os valores agora avançados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incluem também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais podem variar entre postos de abastecimento, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira o preço médio do litro de gasóleo em Portugal era de 1,574 euros, enquanto o da gasolina se situava nos 1,664 euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias