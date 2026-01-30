Taxa de inflação baixa para 2,3% em 2025

A taxa de inflação homóloga foi de 2,2% em dezembro passado, idêntica à de novembro, fixando-se a variação média de 2025 nos 2,3%, contra 2,4% em 2024, informou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com arredondamento a uma casa decimal, a taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de dezembro hoje avançada pelo INE confirma o valor da estimativa rápida divulgada em 31 de dezembro de 2025.

Já o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos mais voláteis, como alimentos e energia, registou uma variação homóloga de 2,1% em dezembro (2,0% no mês anterior) e uma taxa de variação média em 2025 de 2,2% (2,5% no ano anterior).

De acordo com o INE, a taxa de variação homóloga do IPC total "evidenciou uma tendência de estabilização ao longo do ano de 2025, observando-se valores muito próximos para a variação média nos dois semestres do ano: 2,4% no primeiro semestre e 2,2% no segundo".

"A ligeira diminuição da taxa de variação do IPC entre 2024 e 2025 foi influenciada pelo comportamento dos produtos energéticos, que apresentaram uma variação média anual de -0,2% (3,2% no ano anterior), e pela desaceleração da inflação subjacente, que registou uma variação média anual de 2,2% (2,5% em 2024)", detalha. .

"Inversamente, os produtos alimentares não transformados tiveram um contributo mais significativo para a taxa de variação média registada em 2025, com uma variação de 4,8% (1,6% no ano anterior)", acrescenta.