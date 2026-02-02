Combustíveis: gasóleo sobe ligeiramente, gasolina mantém-se

A semana arranca com alterações nos preços dos combustíveis. A gasolina simples 95 deverá permanecer inalterada, enquanto o gasóleo simples — o mais consumido no país — deverá registar um aumento de cerca de meio cêntimo por litro.

Se estas estimativas se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará para 1,579 euros por litro. Já a gasolina simples 95 deverá continuar a custar, em média, 1,664 euros por litro.

Os valores avançados têm já em conta os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a atualização das medidas fiscais temporárias implementadas pelo Governo para atenuar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

Ainda assim, o preço final pode variar de posto para posto, dependendo da marca, da localização e da estratégia comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada sexta-feira o preço médio do gasóleo em Portugal era de 1,574 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se fixava nos 1,664 euros.