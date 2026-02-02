Distribuição de gás reforçada nas zonas mais afetadas pelo temporal

Tal como na pandemia ou no apagão registado no último ano, que deixou o país sem luz elétrica, o gás engarrafado volta a desempenhar “um papel crítico na segurança energética nacional” após a tempestade Kristin, defende a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Muitos aglomerados populacionais ainda estão sem energia, sobretudo na zona Centro do país, a mais devastada pelo temporal. Para estes, o gás de botija é uma das alternativas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



João Durão, presidente da ANAREC, diz à Renascença que o abastecimento foi reforçado. “O nosso maior revendedor de gás e vice-presidente da ANAREC é precisamente de Leiria, ele está com muita dificuldade, até nas comunicações, mas estão a fazer das tripas coração para tentar resolver os problemas que nos chegam todos os dias, a ele e aos outros. Já tentámos fazer o reforço para aquela zona”.

“De um modo geral” o gás está a chegar à população, diz. Também não haverá problema no abastecimento, há quantidade suficiente no país e as petrolíferas estão a responder aos pedidos.

O presidente da ANAREC alerta ainda para as dificuldades destes clientes, que tradicionalmente já representam uma franja da população com menores rendimentos. “A garrafa de gás é, de um modo geral, para famílias mais carenciadas. Até aí o Governo deve refletir”.

João Durão garante que os abastecedores estão atentos às circunstâncias dos clientes, mas o Governo também pode fazer a sua parte. “Numa garrafa de 30 euros, 10 euros são impostos”, diz. “Era um bom momento para pensar em também ajudar todas estas famílias mais carenciadas”.

A ANAREC defende ainda que que o Governo garanta “um mix energético equilibrado, capaz de responder a diferentes cenários de risco”. Segundo João Durão, medidas como o E-Lar, além de discriminarem outras opções, criam uma “dependência excessiva” e reduzem a “capacidade de resposta em cenários de falhas, apagões ou eventos extremos”.

A associação conclui que “mais uma vez, fica demostrado que a diversidade energética não é uma opção ideológica, mas uma necessidade estratégica.