Preços das casas aceleram em metade dos municípios populosos

Os preços da habitação aceleraram em 12 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes no terceiro trimestre de 2025, destacando-se Coimbra e Setúbal com os maiores acréscimos, avançou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira.

Segundo as estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local publicadas pelo INE, no terceiro trimestre do ano passado, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, com exceção de Santa Maria da Feira, registaram preços medianos de habitação superiores ao valor nacional (2.111 euros por metro quadrado).

Deste conjunto de 17 municípios, apenas cinco apresentaram taxas de variação homóloga inferiores à nacional (16,1%): Matosinhos (15,6%), Porto (15,4%), Lisboa (15,3%), Maia (13,7%) e Vila Nova de Gaia (13,3%).

Os municípios de Lisboa (cinco mil Euro/m2), Cascais (4.713 Euro/m2) e Oeiras (4.361 Euro/m2) destacaram-se por apresentarem os preços medianos de habitação mais elevados, superiores a quatro mil Euro/m2.

Coimbra apresentou um preço mediano e uma taxa de variação homóloga superiores às referências nacionais (2.296 Euro/m2 e 32,4%), tendo também o Funchal registado um preço mediano acima do de Portugal (3.346 Euro/m2), embora a taxa de variação homóloga tenha sido inferior (15,0%).

Os municípios de Vila Nova de Famalicão (1.742 Euro/m2 e 25,8%), Braga (2.090 Euro/m2 e 22,7%), Leiria (1.819 Euro/m2 e 22,5%) e Guimarães (1.652 Euro/m2 e 19,2%) também superaram a taxa de variação homóloga do país.

Já Barcelos (1.651 Euro/m2 e 11,1%) foi o único município com mais de 100.000 habitantes a apresentar, simultaneamente, preço mediano e taxa de variação homóloga inferiores às referências nacionais.

De julho a setembro, os preços da habitação aceleraram em metade dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, destacando-se Coimbra (+14,8 pontos percentuais) e Setúbal (+11,4 pontos percentuais).

Pelo contrário, os municípios de Vila Nova de Gaia (-9,2 pontos percentuais) e Santa Maria da Feira (-8,6 pontos percentuais) registaram as maiores desacelerações.

Os municípios de Porto e Lisboa registaram acréscimos de 6,2 e 3,9 pontos percentuais nas taxas de variação homóloga do segundo para o terceiro trimestre de 2025, respetivamente.

Nos últimos 12 meses terminados em setembro de 2025, o município de Lisboa registou o maior número de transações de alojamentos familiares do país (8.784), destacando-se ainda, com mais de 4.500 vendas, os municípios de Sintra (6.478), Vila Nova de Gaia (5.798) e Porto (4.537).