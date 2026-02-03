Mau tempo: Marcelo defende reafetação do PRR para reconstrução

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende a reafetação de fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a reconstrução das regiões severamente atingidas pela tempestade Kristin.

Em declarações aos jornalistas em Ourém, Marcelo Rebelo de Sousa considera que é “muito importante acompanhar o que o Governo está a fazer nas instituições europeias”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“O que [o Governo] estava a fazer em revisão do PPR, agora tem de ser virado para esta calamidade”, sublinhou.

“Estava a ser revisto em termos de prazos de execução, agora é rever em termos de... e as instituições europeias são as primeiras a aceitar, porque o PRR nasceu de uma calamidade que foi a Covid. Se surge num país uma calamidade que justifica haver uma reafetação de projetos, de meios e uma revisão de prazos… tem de ser”, afirmou o Presidente da República.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa acontecem no dia em que o presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR avisou que não é possível "contar com o dinheiro" do plano para acudir ao impacto causado pelo mau tempo.

"Não podemos contar com o dinheiro do PRR para acudir a estes desastres", afirmou António Ferreira dos Santos, em audição parlamentar na comissão de Economia e Coesão Territorial.



"Falta de clareza custou muito a determinados Governos"



O Presidente da República considera que os esclarecimentos do Governo sobre o temporal dos últimos dias nem sempre correram bem.

O chefe do Estado recusou comentar declarações específicas de ministros, mas afirmou que nem tudo foi positivo na estratégia de comunicação do executivo.



“Não é para dizer que o Governo esteve melhor ou pior. Há coisas em que esteve melhor e outras pior. A explicação às pessoas, em muitos casos, não correu bem. Eu estou a explicar que se aprendeu e se aprende, sempre, nas várias calamidades em matéria de esclarecimento.”

“Já aconteceu em muitos casos que a falta de clareza custou muito a determinados Governos”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.