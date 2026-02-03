Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo: Marcelo defende reafetação do PRR para reconstrução

03 fev, 2026 - 23:19 • Ricardo Vieira

Presidente da República recorda que PRR foi criada para um calamidade. "As instituições europeias são as primeiras a aceitar", acredita o chefe de Estado.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende a reafetação de fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a reconstrução das regiões severamente atingidas pela tempestade Kristin.

Em declarações aos jornalistas em Ourém, Marcelo Rebelo de Sousa considera que é “muito importante acompanhar o que o Governo está a fazer nas instituições europeias”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O que [o Governo] estava a fazer em revisão do PPR, agora tem de ser virado para esta calamidade”, sublinhou.

“Estava a ser revisto em termos de prazos de execução, agora é rever em termos de... e as instituições europeias são as primeiras a aceitar, porque o PRR nasceu de uma calamidade que foi a Covid. Se surge num país uma calamidade que justifica haver uma reafetação de projetos, de meios e uma revisão de prazos… tem de ser”, afirmou o Presidente da República.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa acontecem no dia em que o presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR avisou que não é possível "contar com o dinheiro" do plano para acudir ao impacto causado pelo mau tempo.

"Não podemos contar com o dinheiro do PRR para acudir a estes desastres", afirmou António Ferreira dos Santos, em audição parlamentar na comissão de Economia e Coesão Territorial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias