Ministro anuncia linha de apoio de 40 milhões para agricultores

A partir de quarta-feira, os agricultores e produtores florestais das áreas afetadas pela tempestade Kristin vão poder candidatar-se a uma linha de 40 milhões de euros para a reposição do potencial produtivo.

A informação foi confirmada esta terça-feira pelo ministro da Agricultura, em declarações à RTP, na freguesia de A-Dos-Cunhados, em Torres Vedras.

José Manuel Fernandes explica que o apoio se junta aos anunciados no domingo: “Vai haver apoios para além daqueles que já foram anunciados. Amanhã, há uma linha de 40 milhões de euros para a reposição do potencial produtivo. Os prejuízos acima de 30% por exploração são elegíveis, num montante onde o apoio pode ir aos 400 mil euros.”

Os apoios a fundo perdido destinam-se aos agricultores dos 68 concelhos onde foi declarada calamidade.

“Para além disso, há a linha de 500 milhões de euros para a tesouraria, de 1.000 milhões de euros para a recuperação do edificado e tudo o que está anunciado em termos de moratórias”, detalhou o ministro da Agricultura.

Desde quinta-feira, quando abriram os avisos, só na região de Lisboa e Vale do Tejo 190 pessoas sinalizaram os seus prejuízos, que estão estimados em 18 milhões de euros até agora, adiantou o governante.



José Manuel Fernandes apela aos produtores que sinalizem os prejuízos o mais depressa possível.