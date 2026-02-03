Ouvir
Veículos elétricos crescem acima dos 50% no primeiro mês do ano

03 fev, 2026 - 12:14 • João Carlos Malta

BMW destronou a Tesla na venda de ligeiros eléctricos no primeiro mês do ano. Os pesados elétricos também estão a crescer fortemente em janeiro.

O número de veículos elétricos continua a crescer em Portugal. A ACAP (Associação Automóvel de Portugal) anuncia que em janeiro deste ano o crescimento foi de 51,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

No total venderam-se 13.292 veículos elétricos no primeiro mês do ano, mais 4.493 do que em janeiro de 2025.

Registo para os pesados eletrificados que cresceram mais de 13 vezes, de um número muito baixo de 12 unidades para 162.

Mas claro são os ligeiros de passageiros que valem a parte mais significativa deste mercado e onde o crescimento foi de 48,8%.

Neste segmento o mercado passou a ser liderado pela BMW (435 carros), seguida da chinesa BYD (421 unidades), ambas com crescimentos superiores a 25% em janeiro.

A Tela que liderava o mercado caiu para quarto lugar e teve uma descida homóloga de 3,1%.

Em 2025, 69,7% dos automóveis ligeiros de passageiros novos matriculados em Portugal eram elétricos ou híbridos. Os veículos 100% elétricos (BEV) representaram 23,2% do total anual, uma quota que subiu para 26,8% em dezembro, confirmando a tendência de crescimento no segmento.

