Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Emprego

Taxa de desemprego em 2025 é a mais baixa em 15 anos

04 fev, 2026 - 12:23 • Lusa

No final do ano passado, taxa desceu para os 6,0%, menos 0,4 pontos percentuais do que no ano anterior e o valor anual mais baixo desde 2011.

A+ / A-

A taxa de desemprego baixou para 6,0% em 2025, menos 0,4 pontos percentuais do que no ano anterior e o valor anual mais baixo desde 2011, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, em 2025, também a taxa de subutilização do trabalho se situou em mínimos de 14 anos, nos 10,2%, 0,8 pontos percentuais abaixo do ano anterior.

Já a taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi de 19,5%, menos 2,1 pontos percentuais do que no ano anterior, enquanto a proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 36,8%, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2024.

Em 2025, a média anual da população empregada foi de 5.275,3 mil pessoas e aumentou 3,2% (163,0 mil) em relação ao ano anterior. .

A população desempregada, estimada em 337,1 mil pessoas, diminuiu 4,0% (14,0 mil) face a 2024.

Taxa de desemprego desce para 5,8% no último trimestre

A taxa de desemprego foi de 5,8% no quarto trimestre de 2025, menos 0,9 pontos percentuais do que no trimestre homólogo e um valor idêntico ao do trimestre anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre outubro e dezembro, a população desempregada, estimada em 326,3 mil pessoas, manteve-se praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior e diminuiu 11,4% (42,0 mil) relativamente ao trimestre homólogo.

A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi estimada em 19,8%, tendo aumentado em relação ao trimestre anterior (1,0 pontos percentuais) e diminuído em comparação ao homólogo (2,0 pontos percentuais).

No quarto trimestre de 2025, a taxa de desemprego foi superior à média nacional (5,8%) na Península de Setúbal (8,0%) no Norte (6,0%) e no Alentejo (5,9%), igualou a média na Grande Lisboa e foi inferior no Algarve (5,3%) no Oeste e Vale do Tejo (5,2%), nas regiões autónomas dos Açores (5,1%) e da Madeira (4,9%) e no Centro (4,5%).

Em relação ao trimestre anterior, observaram-se acréscimos em cinco regiões, o maior dos quais na Península de Setúbal (1,1 pontos percentuais) e decréscimos em quatro regiões, destacando-se o da região Centro (0,6 pontos percentuais).

Na comparação homóloga, a taxa de desemprego aumentou em duas regiões, com o maior aumento na Península de Setúbal (0,3 pontos percentuais), e diminuiu nas restantes, com destaque para a redução na Grande Lisboa (1,6 pontos percentuais).

Já a subutilização do trabalho (que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis, e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego) abrangeu 571,2 mil pessoas no último trimestre de 2025, menos 0,5% (2,7 mil) face ao trimestre anterior e 8,7% abaixo (54,3 mil) do período homólogo. .

A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 9,9%, igualou a do trimestre anterior e diminuiu 1,2 pontos percentuais em termos homólogos.

No quarto trimestre de 2025, 36,1% da população desempregada encontrava-se nesta condição há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração), valor superior em 0,2 pontos percentuais ao do trimestre precedente e inferior em 1,4 pontos percentuais ao do trimestre homólogo.

No que se refere à população inativa com 16 e mais anos, (3.730,1 mil) aumentou 0,7% (26,5 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 0,2% (7,2 mil) relativamente ao homólogo.

A taxa de inatividade da população com 16 ou mais anos situou-se em 39,7%, valor superior em 0,1 pontos percentuais ao do terceiro trimestre de 2025 e inferior em 0,7 pontos percentuais ao do quarto trimestre de 2024.

Quanto à população empregada (5.339,5 mil pessoas) aumentou 0,1% (7,4 mil) em relação ao trimestre anterior e 3,7% (190,7 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2024.

Segundo o INE, a proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi de 21,2% (1.129,4 mil pessoas), superior em 1,8 pontos percentuais à do terceiro trimestre de 2025 e em 0,7 pontos percentuais à do quarto trimestre de 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias