Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Economia

BCE mantém taxas de juro inalteradas

05 fev, 2026 - 14:19 • Reuters

O banco central liderado por Christine Lagarde deixa a taxa de Facilidade Permanente de Depósito nos 2% e as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez mantêm-se nos 2,15% e 2,4%, respetivamente.

A+ / A-

O Banco Central Europeu (BCE) manteve esta quinta-feira as taxas de juro inalteradas, como era esperado, e não deu quaisquer pistas sobre o seu próximo passo, como habitualmente, reforçando as apostas dos mercados de que a política monetária permanecerá estável durante algum tempo, numa altura em que o bloco regista um crescimento sólido e uma inflação próxima do objetivo.

Desta forma, o banco central liderado por Christine Lagarde deixa a taxa de Facilidade Permanente de Depósito nos 2% e as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez mantêm-se nos 2,15% e 2,4%, respetivamente.

O banco central da zona euro tem mantido as taxas inalteradas desde que terminou, em junho, um ciclo de cortes de juros que durou um ano, e a resiliência inesperada do crescimento, aliada à desaceleração das pressões sobre os preços, retirou praticamente toda a pressão sobre os decisores políticos para avançarem com mais estímulos.

Com alguns a descreverem o atual contexto benigno como um verdadeiro paraíso para banqueiros centrais, o BCE evitou dar qualquer sinal sobre o próximo passo, sugerindo que até um debate sobre um eventual ajustamento da política monetária é improvável no curto prazo.

"A economia mantém-se resiliente num ambiente global desafiante", afirmou o BCE em comunicado. "Ao mesmo tempo, as perspetivas continuam incertas, em particular devido à persistente incerteza em torno da política comercial global e às tensões geopolíticas."

O BCE acrescentou que a sua avaliação atualizada confirma que a inflação deverá estabilizar no objetivo de 2% a médio prazo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)