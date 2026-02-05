BCE mantém taxas de juro inalteradas

O Banco Central Europeu (BCE) manteve esta quinta-feira as taxas de juro inalteradas, como era esperado, e não deu quaisquer pistas sobre o seu próximo passo, como habitualmente, reforçando as apostas dos mercados de que a política monetária permanecerá estável durante algum tempo, numa altura em que o bloco regista um crescimento sólido e uma inflação próxima do objetivo.

Desta forma, o banco central liderado por Christine Lagarde deixa a taxa de Facilidade Permanente de Depósito nos 2% e as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez mantêm-se nos 2,15% e 2,4%, respetivamente.



O banco central da zona euro tem mantido as taxas inalteradas desde que terminou, em junho, um ciclo de cortes de juros que durou um ano, e a resiliência inesperada do crescimento, aliada à desaceleração das pressões sobre os preços, retirou praticamente toda a pressão sobre os decisores políticos para avançarem com mais estímulos.

Com alguns a descreverem o atual contexto benigno como um verdadeiro paraíso para banqueiros centrais, o BCE evitou dar qualquer sinal sobre o próximo passo, sugerindo que até um debate sobre um eventual ajustamento da política monetária é improvável no curto prazo.

"A economia mantém-se resiliente num ambiente global desafiante", afirmou o BCE em comunicado. "Ao mesmo tempo, as perspetivas continuam incertas, em particular devido à persistente incerteza em torno da política comercial global e às tensões geopolíticas."

O BCE acrescentou que a sua avaliação atualizada confirma que a inflação deverá estabilizar no objetivo de 2% a médio prazo.