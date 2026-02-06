Preço do cabaz alimentar da Deco atinge máximo dos últimos quatro anos

O preço do cabaz alimentar essencial voltou a subir e atingiu esta semana o valor mais elevado desde 2022, fixando-se nos 253,09 euros, segundo a análise semanal da Deco Proteste.

De acordo com a organização de defesa do consumidor, o cabaz composto por 63 produtos essenciais registou um aumento de 4,07 euros face à semana anterior. Comparando com o início do ano, a subida é de 11,26 euros, enquanto em relação ao mesmo período do ano passado o acréscimo é de 11,69 euros, o que representa uma variação de quase 5%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há um ano, os consumidores conseguiam comprar o mesmo conjunto de produtos por menos 11,69 euros. Já há quatro anos, quando a Deco Proteste iniciou esta monitorização, em janeiro de 2022, o mesmo cabaz custava menos 65,39 euros, uma diferença de 34,84%.

Na última semana, entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro, os maiores aumentos percentuais registaram-se nos cereais de fibra, que subiram 16% para os 4,50 euros, seguidos dos cereais integrais, com uma subida de 14% para 4,31 euros, e dos flocos de cereais, que aumentaram 10%, passando a custar 2,36 euros.

Em comparação com o período homólogo, os produtos que mais encareceram foram a curgete, com um aumento de 33%, custando agora 2,85 euros, o novilho para cozer, que subiu 32% para 13,51 euros por quilo, e os ovos, cujo preço aumentou 31%, fixando-se nos 2,12 euros.

Desde o início desta análise, os maiores aumentos acumulados verificam-se precisamente no novilho para cozer, com uma subida de 132%, nos ovos, que encareceram 86%, e na polpa de tomate, com um aumento de 71%.

O cabaz alimentar da Deco Proteste integra produtos de várias categorias, como carne, peixe, congelados, frutas e legumes, laticínios e mercearia, incluindo bens essenciais como frango, peru, pescada, carapau, arroz, esparguete, leite, queijo, manteiga, frutas e legumes frescos, entre outros.