Preços dos combustíveis voltam a mexer na próxima semana

A próxima semana traz novas alterações nos preços dos combustíveis, com evoluções distintas entre a gasolina e o gasóleo.

Segundo o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, a gasolina simples 95 deverá subir um cêntimo por litro, enquanto o gasóleo simples, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá registar uma descida de cerca de meio cêntimo.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá recuar para 1,581 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 passará a custar, em média, 1,674 euros por litro.

Os valores avançados já refletem os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a atualização das medidas fiscais temporárias aplicadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis. Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto e a estratégia comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, esta sexta-feira o preço médio do litro de gasóleo em Portugal situava-se nos 1,586 euros, enquanto a gasolina simples 95 registava um valor médio de 1,664 euros por litro.