Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Quase todas as empresas da Marinha Grande não conseguem trabalhar

06 fev, 2026 - 10:50 • Sérgio Costa , João Malheiro

Perante o cenário, há risco de desemprego. Vereadora pede ajuda para o concelho que está a "tentar voltar à normalidade".

A+ / A-

Carla Santana, vereadora da Câmara Municipal da Marinha Grande diz que as empresas foram quase todas devastadas. Cerca de 90% não estão, neste momento, prontas para trabalhar.

Perante o cenário, há risco de desemprego. "Sem dúvida", confirma a vereadora, que pede ajuda para o concelho que está a "tentar voltar à normalidade".

"É um caminho mas temos de, todos juntos, continuar", refere, na emissão especial da Renascença, em Leiria.

A vereadora diz que a autarquia "sente-se impotente" para dar resposta à devastação da tempestade Kristin, com escolas, empresas e habitações a precisarem de ajuda. Carla Santana admite admite que apesar dos pedidos de ajuda não há respostas do Governo.

Atualmente, cerca de 15% da população da Marinha Grande ainda não tem energia.

A Câmara da Marinha Grande diz também ser urgente a cedência de plataformas elevatórias com manobrador para apoiar a reparação de edifícios. Um apelo deixado a empresas e particulares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)