Quase todas as empresas da Marinha Grande não conseguem trabalhar

Carla Santana, vereadora da Câmara Municipal da Marinha Grande diz que as empresas foram quase todas devastadas. Cerca de 90% não estão, neste momento, prontas para trabalhar.

Perante o cenário, há risco de desemprego. "Sem dúvida", confirma a vereadora, que pede ajuda para o concelho que está a "tentar voltar à normalidade".



"É um caminho mas temos de, todos juntos, continuar", refere, na emissão especial da Renascença, em Leiria.

A vereadora diz que a autarquia "sente-se impotente" para dar resposta à devastação da tempestade Kristin, com escolas, empresas e habitações a precisarem de ajuda. Carla Santana admite admite que apesar dos pedidos de ajuda não há respostas do Governo.

Atualmente, cerca de 15% da população da Marinha Grande ainda não tem energia.

A Câmara da Marinha Grande diz também ser urgente a cedência de plataformas elevatórias com manobrador para apoiar a reparação de edifícios. Um apelo deixado a empresas e particulares.

