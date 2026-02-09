Governo admite que CP possa comprar até 26 comboios de alta velocidade mas só autoriza já a compra de 12

O Governo admite que a CP pode comprar até 26 comboios de alta velocidade, com a aquisição separada por várias fases. De acordo com uma resolução publicada esta segunda-feira em Diário da República, a CP tem autorização clara apenas para a compra inicial de 12 comboios, devendo obter nova autorização se quiser exercer a opção de compra de unidades adicionais. O Governo autorizou esta segunda-feira a CP a gastar 584,28 milhões de euros na compra de 12 automotoras de alta velocidade e na modernização das oficinas de Contumil. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Deste investimento total, 539,28 milhões de euros dizem respeito à aquisição de 12 unidades automotoras de alta velocidade e respetivas peças de parque e ferramentas especiais, destinando-se os restantes 45 milhões a desenvolvimento do parque oficinal e modernização de infraestrutura de manutenção. A resolução do Conselho de Ministros determina que a CP - Comboios de Portugal pode incluir nos documentos de concurso de aquisição das novas automotoras o direito de opção de compra de até oito automotoras adicionais. Mas esta opção só pode ser acionada "mediante autorização expressa das tutelas setorial e financeira, bem como obtenção da respetiva autorização de despesa".

Os novos comboios terão capacidade para circular a 300 quilómetros/hora e transportar 500 passageiros por unidade, sendo o prazo de entrega para a primeira automotora de 48 meses. Estes investimentos inserem-se na primeira fase do Plano de Investimento em Material Circulante Ferroviário para a CP. Numa segunda fase, "de acordo com a evolução da infraestrutura nacional e internacional", prevê-se o lançamento de um segundo concurso para uma segunda frota vocacionada para o transporte internacional, composta por até seis automotoras, totalizando uma frota de 26 automotoras (transporte nacional e internacional). Os encargos com a compra das 12 automotoras não podem exceder 50,4 milhões de euros anuais em 2027, 2028 e 2029, aumentando para 117,6 milhões em 2030 e 246,96 em 2031 e fixando-se num máximo de 23,52 milhões de euros em 2032.