Preços dos combustíveis voltam a mexer esta segunda-feira

09 fev, 2026 - 06:00 • Olímpia Mairos

Gasóleo desce ligeiramente, enquanto a gasolina simples 95 sobe cerca de um cêntimo por litro.

Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações a partir desta segunda-feira, com evoluções distintas entre a gasolina e o gasóleo.

A gasolina simples 95 deverá subir cerca de um cêntimo por litro, enquanto o gasóleo simples - o combustível mais utilizado em Portugal - deverá registar uma ligeira descida, em torno de meio cêntimo.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá recuar para 1,581 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 passará a custar, em média, 1,674 euros por litro.

Os valores avançados já refletem os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a atualização das medidas fiscais temporárias aplicadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis. Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto e a estratégia comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, na sexta-feira o preço médio do gasóleo situava-se nos 1,586 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 registava um valor médio de 1,664 euros por litro.

