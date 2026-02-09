TVDE. Um terço das "corridas" começa ou termina junto a transportes públicos

Mais de um terço das viagens TVDE em 2025 começaram ou terminaram em estações de comboio, terminais rodoviários ou fluviais, um aumento de mais de 20% face ao ano anterior, de acordo com um estudo divulgado esta segunda-feira.

Segundo o estudo da plataforma Bolt, os TVDE estão a ser cada vez mais utilizados como complemento aos transportes públicos nas cidades portuguesas, tendo em 2025 "mais de 35% das viagens" do setor tido início ou fim em estações de comboio, terminais rodoviários ou fluviais, "um aumento expressivo face aos 23,6% registados em 2024".

A análise da Bolt revelou que o serviço TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) tem sido cada vez mais utilizado para ligar zonas residenciais aos principais eixos de transporte urbano e interurbano, sem substituir o comboio, metro ou autocarro.

O crescimento das viagens de e para os interfaces de transporte acompanha a tendência observada nos transportes públicos, refere a Bolt, salientando que, só no primeiro semestre de 2025, a CP -- Comboios de Portugal transportou mais de 100 milhões de passageiros, um aumento de 9,3% face ao mesmo período do ano anterior.

Na Área Metropolitana de Lisboa, o número de passes carregados atingiu cerca de 12 milhões em 2025, o dobro do número de passes registados em 2019.

"À medida que as cidades portuguesas registam níveis históricos de utilização de transportes públicos, a articulação entre os diferentes modos de transporte é cada vez mais um fator decisivo para a mobilidade nas nossas cidades", explicou Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal.

Segundo o responsável, os números "mostram claramente que os TVDE não substituem os transportes públicos --- complementam-nos", lembrando que, ao facilitar o acesso às principais estações e terminais, o setor está "a ajudar mais pessoas a escolher o comboio, o metro ou o autocarro no seu dia-a-dia".

"Esta evolução reforça o papel dos TVDE como uma peça integrante deste ecossistema em que a mobilidade mais integrada é essencial para o futuro das nossas cidades", frisou.

De acordo com o estudo, as estações e terminais que registaram mais viagens TVDE incluem a estação de Campanhã, o Terminal Rodoviário em Sete Rios, a Gare do Oriente e o Terminal Fluvial do Barreiro.

Estes dados reforçam a ideia de que os serviços de TVDE são frequentemente utilizados para o "primeiro e último quilómetro" das deslocações diárias, integrando-se no sistema de transportes públicos existente.

Os números revelados pela Bolt demonstram que, à medida que mais pessoas recorrem aos transportes públicos, as viagens TVDE são cada vez mais utilizadas para percursos mais longos, sobretudo nas categorias mais económicas.

Em Lisboa, a distância média destas viagens "aumentou mais de 12% face a 2024, enquanto no Porto o crescimento chegou aos 15% nas mesmas categorias".

"Este padrão indica que os TVDE estão a ligar zonas residenciais menos centrais aos principais eixos de transporte público, o que é essencial para reforçar a complementaridade entre os modos de transporte", segundo o estudo.