Banco de Fomento já aprovou mais de 600 milhões para empresas afetadas pelas tempestades

O Governo aprovou duas linhas de crédito para a reconstrução do Centro do país, no valor de 1,5 mil milhões. Uma semana depois de abertas as candidaturas, o presidente do Banco de Fomento diz que já estão aprovadas 2.038 candidaturas, no valor total de 627 milhões de euros.

São números avançados esta quarta-feira por Gonçalo Regalado, em audição na Comissão Parlamentar de Economia.

O presidente do Banco Português de Fomento (BPF) destacou a rapidez com que o dinheiro está a chegar às empresas. “Quando nós tivemos a Covid, a Covid entrou em Portugal em março e o primeiro dinheiro que chegou às contas em maio, nove semanas depois. Nós fizemos em nove dias o que se achou fantástico ser feito em nove semanas.”

Gonçalo Regalado garante ainda que o dinheiro não está apenas aprovado no papel, está também a chegar às contas das empresas. “Ontem já havia 162 empresas com 62 milhões de euros de contratos emitidos por seis bancos, os cinco bancos maiores do país e depois a Crédito Agrícola, que também tem um peso muito substantivo nesta região”.

Regalado garante ainda que nem as regiões afetadas nem os empresários vão ser penalizados no acesso aos fundos europeus.

Antes deste “comboio de tempestades” deram entrada no BPF candidaturas de “praticamente mil empresas”, no valor de 605 milhões. Este investimento estava “avaliado antes da catástrofe, estava desenhado para ser aquilo que era o próximo passo, o sonho do empresário, da sua ampliação, seja na inteligência artificial, na defesa ou na indústria, e nós vamos continuar a aprovar apesar destes impactos”, assegura o presidente do Banco de Fomento.

Para os apoios no âmbito do PRR já foram entregues mais de 5 mil candidaturas empresariais, nas áreas da indústria, defesa e Inteligência artificial.

“Quando o Estado mobiliza as empresas, recebe a resposta das empresas. Recebemos 5.067 candidaturas, recebemos 2.700 milhões de investimento, precisaríamos de 1.400 milhões para todas as subvenções de todas as empresas, se elegíveis, se aprovadas”, explica.

Foi necessário fazer escolhas. “Já comunicámos esta semana a 2.070 empresas, com 323 milhões de investimento, PMEs, aquilo que é uma necessidade do país, que é investirmos na inteligência artificial, na tecnologia e na digitalização da nossa economia”, diz.

Nas próximas semanas serão aprovadas as candidaturas na defesa e na indústria, onde já deram entrada “pouco mais de 400 candidaturas” de grandes empresas.

Regalado acrescenta ainda que “89% das candidaturas em número e 90% das candidaturas em montante estão aprovadas pelo Banco Português de Fomento”.

Todos os procedimentos foram agilizados. “Passámos de 27 documentos para cinco documentos, passámos de 49 dias para cinco dias e mobilizámos a banca comercial, que é a grande vantagem do Banco Português de Fomento”, conclui.

Sobre a possibilidade de facilitismo ou ausência de penalizações em casos de fraude, Gonçalo Regalado diz aos deputados que o Banco de Fomento reporta à central de risco do Banco de Portugal e “nenhuma empresa quer ficar lá registada”.