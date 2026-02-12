Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

pme

Empresas alertam que estragos nas estradas estão a prejudicar transporte de mercadorias

12 fev, 2026 - 07:00 • Jaime Dantas

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas considera que a opção do governo por linhas de crédito para ajudar as organizações afetadas "não são apoios, são mais endividamento para as empresas".

A+ / A-

O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, alerta que os estragos nas estradas, causados pelas tempestades das últimas semanas, podem ter impacto no comércio e serviços.

Em declarações à Renascença, Jorge Pisco alude a uma situação "complicada" para as empresas "de todos os setores", que querem fazer chegar os seus produtos ao mercado, mas confessa que "é mais que natural que esteja a acontecer, tendo em conta a intempérie que se está a assolar o país".

Questionado sobre que setores seriam mais afetados, o representante das pequenas e médias empresas descreve um impacto transversal, mas com efeitos mais visíveis "na área do comércio e serviços".

Pisco alerta ainda para o momento delicado pelo que passam as empresas portuguesas, não apenas nas áreas afetadas pelo mau tempo, mas um pouco por todo o país.

"Temos estado a referir-nos sempre à situação das empresas afetadas na zona centro, mas neste momento temos uma situação dramática em todo o país", devido ao efeito de cadeia.

O responsável da CPPME lamenta ainda a opção do governo por linhas de crédito para apoiar as organizações afetadas, que considera "não serem apoios, são mais endividamento para as empresas".

"Nós defendemos apoios a fundo perdido. Vivemos um período de calamidade, há empresas que foram afetadas diretamente, e agora vamos ter indiretamente a economia que vai ser afetada", apela.

Jorge Pisco alerta que é há empresas em risco de fechar, sendo urgente "pô-las a laborar". "Corremos o risco, en muitas delas, possam perder as encomendas que tinham contratadas", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)