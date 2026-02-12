Empresas alertam que estragos nas estradas estão a prejudicar transporte de mercadorias

O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, alerta que os estragos nas estradas, causados pelas tempestades das últimas semanas, podem ter impacto no comércio e serviços.

Em declarações à Renascença, Jorge Pisco alude a uma situação "complicada" para as empresas "de todos os setores", que querem fazer chegar os seus produtos ao mercado, mas confessa que "é mais que natural que esteja a acontecer, tendo em conta a intempérie que se está a assolar o país".

Questionado sobre que setores seriam mais afetados, o representante das pequenas e médias empresas descreve um impacto transversal, mas com efeitos mais visíveis "na área do comércio e serviços".

Pisco alerta ainda para o momento delicado pelo que passam as empresas portuguesas, não apenas nas áreas afetadas pelo mau tempo, mas um pouco por todo o país.

"Temos estado a referir-nos sempre à situação das empresas afetadas na zona centro, mas neste momento temos uma situação dramática em todo o país", devido ao efeito de cadeia.

O responsável da CPPME lamenta ainda a opção do governo por linhas de crédito para apoiar as organizações afetadas, que considera "não serem apoios, são mais endividamento para as empresas".

"Nós defendemos apoios a fundo perdido. Vivemos um período de calamidade, há empresas que foram afetadas diretamente, e agora vamos ter indiretamente a economia que vai ser afetada", apela.

Jorge Pisco alerta que é há empresas em risco de fechar, sendo urgente "pô-las a laborar". "Corremos o risco, en muitas delas, possam perder as encomendas que tinham contratadas", remata.