Há 318 unidades de turismo para receber desalojados das cheias

12 fev, 2026 - 13:51 • Sandra Afonso
Há 318 unidades disponíveis no turismo para acolher as famílias desalojadas pelas tempestades. Esta a última atualização do programa “Turismo acolhe”, que visa assegurar alojamento de emergência nos 68 concelhos abrangidos pelo estado de calamidade.
Segundo o Turismo de Portugal, ao final da manhã estavam disponíveis 318 unidades em 30 concelhos. Destas, 208 são disponibilizadas por empreendimentos turísticos e 110 por alojamento local.
O programa dirige-se a residentes nos concelhos abrangidos, com necessidade de alojamento comprovada por declaração da respetiva autarquia.