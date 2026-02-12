Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Há 318 unidades de turismo para receber desalojados das cheias

12 fev, 2026 - 13:51 • Sandra Afonso

A iniciativa é direcionada a moradores dos concelhos vítimas das cheias com necessidade de alojamento comprovada.

A+ / A-

318 unidades disponíveis no turismo para acolher as famílias desalojadas pelas tempestades. Esta a última atualização do programa “Turismo acolhe”, que visa assegurar alojamento de emergência nos 68 concelhos abrangidos pelo estado de calamidade.

Segundo o Turismo de Portugal, ao final da manhã estavam disponíveis 318 unidades em 30 concelhos. Destas, 208 são disponibilizadas por empreendimentos turísticos e 110 por alojamento local.

O programa dirige-se a residentes nos concelhos abrangidos, com necessidade de alojamento comprovada por declaração da respetiva autarquia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)