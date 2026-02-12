Ouvir
Montenegro anuncia PRR "exclusivamente português" para responder ao mau tempo

12 fev, 2026 - 17:09 • Ricardo Vieira

"Teremos um PTRR, Programa de Recuperação e Resiliência exclusivamente português para sairmos destas intempéries mais fortes", afirmou o primeiro-ministro.

A+ / A-

O Governo está a preparar um PTRR, um Plano de Recuperação e Resiliência português para responder aos efeitos do mau tempo e preparar o futuro.

O anúncio foi feito esta quinta-feira à tarde pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas durante uma visita a Alcácer do Sal.

"Dei orientações a todos os ministérios para projetarmos um grande programa de recuperação e resiliência para Portugal para podermos chegar a todo o território", afirmou.

"Teremos um PTRR, Programa de Recuperação e Resiliência exclusivamente português para sairmos destas intempéries mais fortes, mais resilientes, recuperados socialmente e da dinâmica económica, e também com uma atuação imprescindível sobre as infraestruturas mais críticas", disse Luís Montenegro, sem avançar mais pormenores.

O primeiro-ministro considera que Portugal tem pela frente "um desafio enorme nos próximos anos" para recuperar dos efeitos das tempestades e para "nos tornarmos mais resistentes" a fenómenos meteorológicos extremos.

Montenegro pede ajuda às autarquias para acelerar vistorias

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, deslocou-se esta quinta-feira a Alcácer do Sal para verificar a situação na região na sequência das sucessivas intempéries das últimas semanas.

Confrontado por uma empresária, Montenegro - que agora também é responsável pela pasta da Administração Interna - explicou de que forma os estabelecimentos locais podem começar já a receber dinheiro e pediu ajuda às autarquias para agilizarem as vistorias.

"Aproveito para fazer um pedido às autarquias. Para além de todo o esforço de proteção da vida das pessoas e dos bens, precisamos que façam o acompanhamento das vistorias rapidamente para podermos disponibilizar o dinheiro rapidamente", apelou o chefe do Governo.

"Sei que as câmaras têm um problema: os seus técnicos estão empenhados em ações de Proteção Civil, mas não podemos deixar de fazer um controlo e, por isso, pedimos a colaboração das Câmaras", sublinhou.

