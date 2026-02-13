CP justifica suspensão na Linha do Norte com "incerteza" sobre disponibilidade de autocarros

"Neste e noutros casos, a CP analisa diferentes cenários operacionais, sempre no sentido de procurar prestar um melhor serviço aos clientes e de, acima de tudo, garantir a sua segurança", assegura a CP. "Qualquer solução só avança quando são ultrapassados os constrangimentos existentes na infraestrutura e ficam reunidas as condições operacionais e de segurança necessárias".

Em resposta a questões da Renascença colocadas na quinta-feira e no dia 2 de fevereiro, a CP afirma que "dada a complexidade da operação ferroviária, a incerteza sobre a evolução das condições da infraestrutura e a disponibilidade de fornecedores de serviço de transporte rodoviário condicionam , em cada momento, as decisões sobre a oferta que é possível disponibilizar".

A CP justifica a falta de recurso a autocarros para ultrapassar os troços cortados da Linha do Norte com a "incerteza" sobre "a disponibilidade de fornecedores de serviço de transporte rodoviário". A empresa suspendeu, esta sexta-feira, pela segunda vez esta semana, os comboios Intercidades e Alfa Pendular entre Lisboa e Porto, apesar de o corte na linha ser o mesmo desde segunda-feira.

Desde segunda-feira que a Linha do Norte tem a circulação de comboios impedida num troço de cerca de três quilómetros na margem sul do rio Mondego, entre as estações de Alfarelos e Formoselha. Na quinta-feira, a CP suspendeu novamente os comboios de longo curso, acabando por realizar ao fim da tarde dois serviços Intercidades em cada sentido, com transbordo rodoviário entre Coimbra B e Pombal.

Esta sexta-feira, a CP anunciou que "por razões de segurança, devido ao agravamento do estado do tempo, com risco de cheias na região de Coimbra, foram suspensos, sem previsão de retoma, os serviços de longo curso" na Linha do Norte. A principal linha da rede ferroviária portuguesa fica com os comboios regionais entre "Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa".

"As equipas da CP têm trabalhado para entregar aos clientes a melhor oferta possível, cumprindo as condições de segurança", garante a empresa pública. "A não realização de oferta de Longo Curso, num percurso aparentemente possível de ser realizado, não implica que não haja oferta de serviço ferroviário", sublinha a CP, apontando que "tanto na Linha do Norte como na Beira Alta, tem existido oferta Regional".

De acordo com a atualização da circulação emitida pela CP às 8h desta sexta-feira, há constrangimentos nos comboios na Linha do Alentejo, Linha da Beira Baixa, Linha da Beira Alta, Linha de Cascais e Linha do Douro, e uma suspensão completa dos comboios urbanos de Coimbra e na Linha do Oeste.

Os comboios Intercidades são um serviço público, incluído no contrato assinado entre o Estado e a CP — que prevê o número de circulações e a compensação financeira para a CP, no caso de a operação ser financeiramente deficitária.