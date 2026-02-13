Preços dos combustíveis: gasolina sobe, gasóleo não mexe

Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações a partir de segunda-feira, com evoluções distintas entre a gasolina e o gasóleo.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, a gasolina simples 95 deverá subir cerca de um cêntimo por litro, enquanto o gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — não deverá sofrer alterações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá manter-se em 1,584 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 passará a custar, em média, 1,684 euros por litro.

Os valores avançados já refletem os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a atualização das medidas fiscais temporárias aplicadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis. Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto e a estratégia comercial de cada operador.