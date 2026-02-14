Mau tempo. Confederação dos Agricultores de Portugal estima prejuízos na ordem dos mil milhões

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) estima prejuízos na ordem dos mil milhões de euros devido às tempestades que assolaram o país.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral da confederação, Luís Mira, pede urgência na atribuição dos apoios, porque "os agricultores estão preocupados com a disponibilidade rápida das verbas".

"Temos vindo a receber esses montantes dos vários associados. Isto não parou porque continua a chover e ainda não se sabe, em alguns casos, o que lá está debaixo da água que ainda não saiu mas, entre a floresta e a agricultura, o prejuízo deve, muito seguramente, ultrapassar os mil milhões de euros", começa por dizer Luís Mira, para quem o "Orçamento do Estado tem de entrar nesta situação".

"Quando houve necessidades na TAP ou nos bancos, o dinheiro apareceu", acusa, garantindo que a CAP vai estar "em cima da situação".

"Relembro que há apoios do ano passado à Tempestade Martim que ainda não foram pagos porque não há meios humanos para verificar o que foi feito, o que foi realizado e processar o pagamento. Não é aceitável", denuncia o secretário-geral da CAP, que admite uma quebra na exportação de alguns produtos, mais do que uma eventual subida dos preços. A edição deste sábado do Jornal de Notícias escreve que o mau tempo vai fazer subir os preços dos alimentos nos próximos dias mas, no entanto, Luís Mira diz que não é essa a indicação que tem das "grandes superfícies comerciais".

"Não é essa a informação que tenho. Não me parece que seja isso que vai acontecer", adianta, admitindo, contudo, uma variação de preços para os produtos produzidos em estufas. "Só nas questões das estufas e produtos que são aí produzidos é que poderá haver alguma variação do preço. As culturas estão no inverno, as árvores estão em dormência", relembra.

Quanto à rutura do dique no Mondego, Luís Mira mostra-se muito crítico e diz que o Estado tem de assumir responsabilidades.

"O caso do Mondego é diferente dos outros. Houve uma rutura de um dique e a manutenção desses diques é da responsabilidade do Estado. O Estado tem de assumir o prejuízos que causou por essa manutenção ter levado à rutura. Há centenas de milhares de euros de prejuízo porque o dique não teve a manutenção que devia ter e não fez o serviço que devia fazer. Isso não pode acontecer", remata.