Um avião da TAP esteve a segundos de se despenhar na República Checa, segundo a imprensa local, num incidente que as autoridades aéreas do país consideram ser "um dos mais graves registados no aeroporto de Praga nas últimas décadas".

A TAP está já "a investigar internamente" o incidente — ocorrido há quase um mês —, confirmou fonte oficial à Renascença: a 17 de janeiro, em condições meteorológicas muito adversas, um Airbus A320neo da companhia portuguesa terá descido abaixo da altitude mínima de segurança (cerca de 1.300 metros) durante a aproximação ao aeroporto de Praga, avançou a Radio Prague International.

"A TAP está a investigar internamente a situação e a colaborar inteiramente com a investigação das autoridades competentes da República Checa", avançou fonte oficial da transportadora aérea.

Segundo a Radio Prague International, o voo TP1240, proveniente de Lisboa, terá ficado a menos de 300 metros do solo durante uma descida a alta velocidade perto de Krivoklát. O acidente só terá sido evitado "graças a uma manobra de subida de última hora executada pela tripulação".

Na manhã de 17 de janeiro, as condições meteorológicas eram muito adversas, com nevoeiro denso e baixa visibilidade.

Depois de os controladores de tráfego aéreo emitirem alertas à tripulação, após os radares detetarem a descida abaixo dos 1.3000 metros, foi ainda ativado no cockpit o sistema de aviso de proximidade ao solo. Perante tudo isto, os pilotos iniciaram uma subida imediata para recuperar a altitude segura.

Estabilizado o Airbus A320neo, foi feita nova aproximação e a aterragem decorreu sem incidentes. Não houve feridos nem danos na aeronave.