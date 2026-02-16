Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Aviação

Avião da TAP esteve a segundos de se despenhar na República Checa

16 fev, 2026 - 14:41 • Ana Kotowicz com Carla Fino

TAP investiga internamente o incidente que as autoridades checas consideram ser "um dos mais graves registados no aeroporto de Praga nas últimas décadas".

A+ / A-

Um avião da TAP esteve a segundos de se despenhar na República Checa, segundo a imprensa local, num incidente que as autoridades aéreas do país consideram ser "um dos mais graves registados no aeroporto de Praga nas últimas décadas".

A TAP está já "a investigar internamente" o incidente — ocorrido há quase um mês —, confirmou fonte oficial à Renascença: a 17 de janeiro, em condições meteorológicas muito adversas, um Airbus A320neo da companhia portuguesa terá descido abaixo da altitude mínima de segurança (cerca de 1.300 metros) durante a aproximação ao aeroporto de Praga, avançou a Radio Prague International.

"A TAP está a investigar internamente a situação e a colaborar inteiramente com a investigação das autoridades competentes da República Checa", avançou fonte oficial da transportadora aérea.

Segundo a Radio Prague International, o voo TP1240, proveniente de Lisboa, terá ficado a menos de 300 metros do solo durante uma descida a alta velocidade perto de Krivoklát. O acidente só terá sido evitado "graças a uma manobra de subida de última hora executada pela tripulação".

Na manhã de 17 de janeiro, as condições meteorológicas eram muito adversas, com nevoeiro denso e baixa visibilidade.

Depois de os controladores de tráfego aéreo emitirem alertas à tripulação, após os radares detetarem a descida abaixo dos 1.3000 metros, foi ainda ativado no cockpit o sistema de aviso de proximidade ao solo. Perante tudo isto, os pilotos iniciaram uma subida imediata para recuperar a altitude segura.

Estabilizado o Airbus A320neo, foi feita nova aproximação e a aterragem decorreu sem incidentes. Não houve feridos nem danos na aeronave.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)