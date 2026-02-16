Combustíveis: gasolina volta a subir esta semana

A semana arranca com novas mexidas nos preços dos combustíveis, mas com comportamentos diferentes entre a gasolina e o gasóleo. A gasolina simples 95 deverá ficar mais cara, enquanto o gasóleo simples não regista qualquer alteração.

De acordo com as previsões do mercado, a gasolina simples 95 sobe cerca de um cêntimo por litro a partir desta segunda-feira. Já o gasóleo simples, o combustível mais consumido em Portugal, deverá manter o mesmo preço da semana passada.

Se estes valores se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples continuará nos 1,584 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 passará a custar, em média, 1,684 euros por litro.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a atualização das medidas fiscais temporárias do Governo, criadas para atenuar o impacto das oscilações no mercado internacional. Ainda assim, o valor final pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.