Em Destaque
Empresas

Justiça obriga fisco espanhol a devolver 155 milhões à Galp

16 fev, 2026 - 16:41 • Sandra Afonso

Supremo Tribunal de Espanha dá razão à companhia portuguesa, que tem direito a receber 155 milhões de euros da Autoridade Tributária, mais juros, pela cobrança indevida de um imposto.

O supremo tribunal de Espanha deu razão à companhia portuguesa, que recorreu de um anterior acórdão, contra o pagamento do Imposto Especial sobre Hidrocarbonetos.

Segundo o tribunal, esta tributação contraria a legislação europeia. A Galp tem direito a receber 155 milhões de euros, pelo imposto pago entre maio de 2013 e dezembro de 2014, mais juros.

Este imposto permitiu às comunidades autónomas aumentar o preço do combustível, para financiar os cofres regionais, entre 2013 e 2018. Há sete anos foi substituído por um valor fixo para toda a Espanha.

Esta decisão do Supremo, datada de 21 de janeiro de 2026 e citada pelo El Economista, dá provimento ao recurso da Galp e anula o acórdão anterior da Audiência Nacional, que recusava a devolução.

Este não é um caso único. A BP já tinha conseguido a devolução de 123 milhões de euros, pelo mesmo motivo.

Mas nem todas as decisões do Supremo Tribunal estão a agradar ao setor, porque este ano decidiu também que apenas as petrolíferas podem exigir a devolução dos valores.

O Tribunal considera que não pode ser imposta à empresa a obrigação de provar que não repercutiu o imposto nos clientes.

O Supremo sustenta ainda que, mesmo que o imposto tenha sido economicamente incorporado no preço final, a devolução em sede tributária está reservada aos intervenientes na relação jurídico-tributária. O consumidor final, por regra, não tem legitimidade para reclamar via fiscal. Pode recorrer, se for caso disso, aos tribunais civis.

As transportadoras de combustíveis já criticaram esta posição. Segundo as contas da associação Fenadismer, que representa estes profissionais, quem ganha são as petrolíferas, que terão uma “prenda superior a 5 mil milhões de euros pelo ministério das Finanças”. Nem os transportadores nem os consumidores vão conseguir “recuperar absolutamente nada apesar de terem suportado de forma efetiva” a taxa sobe os combustíveis.

