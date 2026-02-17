Agricultores sem seguros vão ter ajudas no pós-tempestades, garante ministro

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, garante que os agricultores sem seguros também vão ter acesso às ajudas para recuperação das culturas que serão dadas no pós- tempestades. “Os agricultores que não tiverem seguros são abrangidos”, garante esta terça-feia, o ministro José Manuel Fernandes, em entrevista à Renascença. Esta é uma situação que já levou o ministro a falar várias vezes com o Comissário Europeu da Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen. “Há a necessidade de termos, em termos europeus, um mecanismo de seguros, que não é difícil de construir, onde o Orçamento da União Europeia fornecia uma garantia que nem precisa de provisionamento, onde o Banco Europeu de Investimentos também participaria, os Bancos de Função Nacional, como é o Banco Fomento, o próprio Orçamento do Estado a dar uma garantia”, explica. “Aí teríamos seguros acessíveis”, resume.

Já se esta crise do mau tempo mostra a necessidade de o país se regionalizar, José Manuel Fernandes não quis dar uma resposta definitiva. “Primeiro era preciso saber o que era essa regionalização, porque nós estamos a desconcentrar, estamos a dar mais força, por exemplo, às CCDRs”, exemplifica. Regionalização não é solução já Para o ministro da Agricultura a discussão da regionalização neste momento é fora do tempo. “Não podemos ter e estar à espera de soluções que não estão previstas para não se fazer o que se tem de fazer”, avança. Por isso, “todo o trabalho que em termos nacionais podemos fazer, vamos fazê-lo, e não usar a regionalização como, no fundo, a grande resolução de uma situação deste tipo”. Para fazer face aos problemas no terreno e já, o ministro da Agricultura diz que “pela primeira vez na história, solicitamos a reserva agrícola para fazer face a uma catástrofe natural”.