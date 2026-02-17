Ouvir
Mau Tempo

Portugal com "luz verde" de Bruxelas para flexibilidade orçamental nos apoios à reconstrução

17 fev, 2026 - 12:35 • Diogo Camilo

Comissão Europeia "mostrou abertura" para flexibilizar as regras orçamentais para Portugal e considerar as despesas com cheias e tempestades como uma "vez sem exemplo".

A Comissão Europeia vai flexibilizar as regras orçamentais para Portugal nas despesas com os apoios do Estado atribuídos a estragos ao mau tempo.

Em Bruxelas, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, explicou que a Comissão Europeia "mostrou abertura" para que as despesas com as cheias sejam consideradas uma "vez sem exemplo".

"Houve uma preocupação geral de todos pela situação que ocorreu em Portugal. A Comissão Europeia mostrou abertura para usar os instrumentos que já existem e também para considerar as despesas que o Estado venha a incorrer nestas tempestades e nestas cheias como despesa 'one-off', que significa despesa que não vai contar para a despesa líquida primária, por ser pontual", indicou o ministro.

Em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião com ministros das Finanças da União Europeia, Miranda Sarmento admitiu que, se a despesa não fosse considerada como esta "vez sem exemplo", que "naturalmente que faria aumentar a variação da despesa líquida primária, fazendo com que Portugal se afastasse da trajetória da despesa líquida primária" e afetaria o cumprimento das regras orçamentais da UE, que impõe tetos ao défice e à dívida pública.

Esta segunda-feira, Miranda Sarmento já tinha garantido que a prioridade do Governo é a reconstrução do país, mas que as preocupações com o défice não desapareceram. "Nós perceberemos a dimensão dos impactos económicos e orçamentais daqui a umas semanas e, em função dessa dimensão, naturalmente o país tem de fazer escolhas", indicou, referindo que é "muito importante manter o equilíbrio das contas públicas e a redução da dívida pública".

O ministro recordou, na altura que, quando o Governo desenhou "o orçamento para 2026, o caminho já era estreito por causa dos empréstimos PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]" mas que, apesar disso, "os bons resultados de 2025 e o facto de o saldo orçamental ficar acima daquilo que era a previsão do Orçamento do Estado fez com que o caminho ficasse um bocadinho menos estreito".

