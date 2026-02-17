Quase 60% das mulheres ganhavam até 1.000 euros em novembro de 2025

"Em Portugal mais de metade dos trabalhadores (55,9%) recebia, no máximo, 1.000 euros de salário base bruto em novembro de 2025", indica o estudo elaborado pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, para assinalar a semana da igualdade e o Dia Internacional da Mulher. Com base nos dados do Instituto da Segurança Social, a CGTP assinala, que, em novembro de 2025 a força de trabalho feminina era composta por 2.043.911 mulheres, das quais 58,7% recebia uma remuneração base até 1.000 euros brutos por mês. Ou seja, quase seis em cada dez. Destas, "411 milhares auferiam apenas o salário mínimo nacional, no valor de 870 euros, representando 20,5% do total, ou seja, uma em cada cinco trabalhadoras", acrescenta a central sindical. . Por sua vez, a percentagem de homens a ganhar até 1.000 euros brutos era menor (53,5% do total de 2.402.412 trabalhadores homens), segundo a análise feita com base nas declarações de remunerações à Segurança Social. "No total, 80% das trabalhadoras recebiam no máximo 1.500 euros de salário base bruto [em novembro de 2025], ou seja, quatro em cada cinco trabalhadoras", aponta ainda a CGTP.

Segundo o documento, o rendimento médio salarial líquido das mulheres era de 1.214 euros por mês no quarto trimestre de 2025, 14,4% inferior ao dos homens (menos 205 euros), que se situava em 1.419 euros. . Esta discrepância é mais evidente nas trabalhadoras com vínculos de trabalho precários, que recebem, "média, menos 20% que as trabalhadoras com vínculo permanente no caso dos contratos com termo e menos 33% no caso do falso trabalho independente", realça a CGTP com base nos dados do INE. "Este diferencial agrava-se nas qualificações mais elevadas", aponta a CGTP, sublinhando que "existe uma diferença de 12% no salário base bruto em desfavor das mulheres -- diminuindo ligeiramente em relação ao ano anterior - o que em valores absolutos corresponde a menos 166,5 euros mensais, e de 14,6% nos ganhos, num total de menos 248 euros recebidos pelas mulheres todos os meses". No que respeita aos quadros superiores, a "diferença é de 729 euros no salário base (um diferencial de 25,4%, que melhorou apenas ligeiramente face ao ano anterior)", enquanto nos quadros médios "é de 15,6% (306 euros), tendo aumentando face a 2023, e de 14,3% entre os profissionais altamente qualificados (218 euros), melhorando ligeiramente face a 2023", acrescenta a CGTP, com base nos dados dos quadros de pessoal de 2024, do GEP/MTSSS.