Que apoios pode Portugal pedir a Bruxelas para responder às tempestades?

O próprio executivo comunitário sugeriu ao Governo que acione o Fundo de Solidariedade da União Europeia ou utilize os fundos de coesão. O executivo tem ainda a Reserva Agrícola para Crises e pode recorrer ao Mecanismo de Proteção Civil europeu.

Fundo de Solidariedade da União Europeia

Pode ser acionado na sequência de catástrofes naturais de grandes proporções, pelo Estado-membro afetado, mediante determinadas condições.

Os prejuízos diretos totais devem ultrapassar os 3 mil milhões de euros ou 0,6% do Rendimento Nacional Bruto. A nível regional, o prejuízo deve ficar acima de 1,5% do Produto Interno Bruto da região.

As contas ainda estão a ser feitas, mas o último valor apontado pelo primeiro-ministro já ia em 4 mil e 600 milhões de euros de prejuízos, o que permite ao país candidatar-se a esta ajuda.

Portugal tem 12 semanas, desde o início da catástrofe, para apresentar o pedido. A ajuda, no máximo, pode ir até 10% dos prejuízos reportados. O Ministro das Finanças já disse, em entrevista à Renascença e ao “Público”, que espera aproximar-se da percentagem máxima, tal como aconteceu na tragédia de Valência, em Espanha, no último ano.

Que despesas podem ser incluídas no Fundo de Solidariedade?

O Fundo pode financiar sobretudo operações essenciais e de emergência. Ou seja, a recuperação de infraestruturas que garantam energia, abastecimento de água, acesso a cuidados de saúde e ao ensino; alojamento provisório e assistência à população; segurança de infraestruturas, como barragens; proteção do património cultural e operações de limpeza.

Reprogramação dos Fundos de Coesão

No PT2030, o país tem 3,1 mil milhões de euros atribuídos, parte dos quais pode ser direcionada para financiar a reconstrução das zonas afetadas.

A Comissão Europeia recusa alargar o prazo de execução do PRR, mas o Governo admite usar estes fundos, através de um mecanismo semelhante ao que foi realizado na última reestruturação.

Na prática, será criado um fundo com as subvenções atribuídas a projetos que já não serão concluídos até agosto de 2026, explicou à RR e ao “Público” o Ministro das Finanças. Este veículo tem de ser executado dentro do prazo, mas as obras podem ser concretizadas depois.

O Ministro da Economia, Castro Almeida, já admitiu na “SIC Notícias” que há obras do PRR que ficaram sem trabalhadores, porque foram reforçar as zonas mais afetadas pelas tempestades.

Reserva Agrícola para Crises

O Ministro José Manuel Fernandes já pediu a Bruxelas acesso à reserva de crise para a agricultura da União Europeia, um apoio rápido quando está em causa a produção e ou a distribuição agrícola.

Este mecanismo tem uma dotação anual de 450 milhões de euros, a dividir pelos 27 Estados-membros.

O Ministro da Agricultura assenta o pedido numa estimativa de prejuízos no setor que rondam os 500 milhões de euros. A este valor somam-se ainda mais 275 milhões de euros, em danos na área florestal.

O governante defende “uma resposta europeia proporcional à dimensão da crise que afetou Portugal”.

Mecanismo de Proteção Civil europeu

Visa responder a catástrofes naturais, crises sanitárias ou conflitos e, ao contrário dos anteriores, é acionado não a pedido do Governo, mas da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Ainda não foi acionado nem está previsto que seja, até ao momento, porque a Proteção Civil não o considera necessário.

Portugal apenas recorreu à cartografia por satélite, produzida pelo Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus, para apoiar as operações no terreno.

Este mecanismo também mobiliza assistência, através de uma Reserva Europeia de Proteção Civil, um sistema voluntário de meios que inclui abrigos temporários, transportes e logística, entre outros.

Para pedir esta ajuda, o país deve demonstrar que não tem meios para responder à crise e identificar a emergência e os recursos de que necessita.