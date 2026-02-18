Adiada reunião entre Governo, patrões e UGT para discutir leis do trabalho

As confederações empresariais e a ministra do Trabalho adiaram a reunião sobre a revisão das leis laborais, que estava agendada para esta quarta-feira, às 15h00. Segundo os patrões, que ainda foram recebidos na Praça de Londres, em Lisboa, a decisão foi tomada devido à indisponibilidade da UGT de comparecer ao encontro.

A nova reunião será agendada para uma data em que todos os parceiros possam estar presentes, esclareceu Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo de Portugal, que falou aos jornalistas à saída do Ministério de Trabalho. As confederações empresariais terão dito à ministra Rosário Palma Ramalho não quererem discutir medidas sem a presença da equipa da UGT, avança a CNN.

A CGTP não foi convidada a estar presente.

O Governo anunciou a presença da UGT no encontro desta quarta-feira, mas, segundo a central sindical, a tutela foi avisada atempadamente de que a sua representação não poderia estar presente por questões de agenda, estando disponível para "qualquer outra data". A UGT esclareceu que mantém abertura para futuros encontros, mas lamenta que, embora tenha informado o ministério de Palma Ramalho da sua indisponibilidade, o encontro tinha sido agendado e anunciado.

“A UGT não pode deixar de lamentar a divulgação de tal reunião, após contactos por parte do Governo nos quais a UGT informou de imediato a sua indisponibilidade para a data proposta e a sua disponibilidade para qualquer outra”, lê-se no seu comunicado.