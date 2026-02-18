Lagarde pode estar de planear sair antes do final do mandato? Finantial Times diz que sim, BCE nega

Lagarde termina o mandato em outubro de 2027. Citando uma fonte próximas, o Financial Times avança que Lagarde ainda não decidiu a data exata da saída , mas deseja que Macron e o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, sejam os principais responsáveis pela decisão de quem lhe sucederá.

Entretanto, uma fonte oficial do BCE desmentiu a saída de Lagarde antes do final do próximo ano.

O 'timing' segundo aquele jornal económico está relacionado com as eleições presidenciais francesas do próximo ano , e visa permitir que o Presidente francês, Emmanuel Macron, participe na escolha do seu sucessor.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, estará a planear deixar o cargo antes do final do mandato de oito anos, avança o Financial Times esta quarta-feira.

Recorde-se que Macron não pode candidatar-se a um terceiro mandato.

Antes, o BCE garantiu que ainda não foi tomada nenhuma decisão. “A Presidente Lagarde está totalmente focada na sua missão e não tomou qualquer decisão sobre o fim do seu mandato”, disse um porta-voz do BCE, ao mesmo jornal britânico.

O governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau, anunciou a semana passada que também ia deixar o cargo antecipadamente. A justificação apresentada foi a mesma, a de permitir a Macron nomear o seu substituto antes das eleições presidenciais. Villeroy de Galhau vai sair em junho, mais de um ano antes do final do seu mandato.

A escolha do sucessor de Lagarde é de todos os líderes dos 21 países que integram a zona euro, mas a prática sugere que qualquer candidato bem-sucedido necessita do apoio tanto da Alemanha como de França para assumir o cargo.