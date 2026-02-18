Portugueses pagaram em média quase sete mil euros de impostos no ano passado

Em 2025, cada português pagou em média quase sete mil euros (6728,73 euros). Um número que mostra que o peso fiscal sobre cada cidadão subiu no último ano mais 352 euros, o que representa um aumento de 5,5% em relação a 2024.

Um valor que sobe se compararmos com os números de há dez anos, em 2016, quando a quantia era 2310 euros menor.

Os números são esta quarta-feira revelados pelo “Jornal de Notícias” que fala de que a última década é marcada por uma subida constante da receita fiscal. O único ano em que isso não aconteceu, nos últimos 10 anos, foi em 2020 na altura da pandemia.

O valor atingido este ano é de mais 99 milhões do que estava previsto no Orçamento do Estado.