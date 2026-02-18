Ouvir
Portugueses pagaram em média quase sete mil euros de impostos no ano passado

18 fev, 2026 - 09:50 • Redação

Subida em relação ao ano passado foi de 5,5%. Em dez anos, em média, cada cidadão paga mais de 2 mil euros a mais de impostos a cada ano.

Em 2025, cada português pagou em média quase sete mil euros (6728,73 euros). Um número que mostra que o peso fiscal sobre cada cidadão subiu no último ano mais 352 euros, o que representa um aumento de 5,5% em relação a 2024.

Um valor que sobe se compararmos com os números de há dez anos, em 2016, quando a quantia era 2310 euros menor.

Os números são esta quarta-feira revelados pelo “Jornal de Notícias” que fala de que a última década é marcada por uma subida constante da receita fiscal. O único ano em que isso não aconteceu, nos últimos 10 anos, foi em 2020 na altura da pandemia.

O valor atingido este ano é de mais 99 milhões do que estava previsto no Orçamento do Estado.

