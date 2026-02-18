UGT ausente da reunião de hoje com Governo e patrões sobre pacote laboral

A UGT não vai participar na reunião convocada para hoje pela ministra do Trabalho para discutir as alterações à legislação laboral, considerando-a "extemporânea" e lamentando a sua divulgação quando informou atempadamente o Governo da sua indisponibilidade nesta data.

"A UGT não pode deixar de lamentar a divulgação de tal reunião, após contactos por parte do Governo nos quais a UGT informou de imediato a sua indisponibilidade para a data proposta e a sua disponibilidade para qualquer outra", lê-se num comunicado divulgado quarta-feira pela central sindical.

Para a UGT, "trata-se de uma clara precipitação face à necessidade de, em reuniões desta natureza, se acordarem datas e ordem de trabalhos com os demais interlocutores".

Já o Governo anuncia que vai manter reunião convocada para hoje com as confederações patronais para debater as alterações à legislação laboral, apesar de a UGT ter anunciado que vai estar ausente, segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho.

"A reunião vai decorrer", avançou à agência Lusa fonte do ministério de Rosário Palma Ramalho.

Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "a UGT [única central sindical convocada] foi convidada e não mostrou disponibilidade em nenhum momento esta semana", mas "o Governo mantém toda a disponibilidade para conversar" com a UGT.