Amadora lidera procura para compra de casa e preços estão acima dos 300 mil euros

19 fev, 2026 - 08:42 • João Carlos Malta

Os dados são do portal Idealista e revelam que no top 10 é domindado por municípios da Area Metropolitana de Lisboa.

A procura de compra de casa continua concentrada na periferia de Lisboa. Os preços nestas zonas já estão acima dos 300 mil euros. Os dados referentes ao quarto trimestre de 2025 são do portal imobiliário, Idealista.

A mesma fonte diz que a procura reforçou-se nos anéis periféricos de Lisboa, Porto e Faro. A razão será a de os preços serem relativamente mais acessíveis em relação aos centros urbanos.

Segundo aquele portal, a Amadora lidera a procura nacional, seguida de Oeiras, Moita, Vila Franca de Xira, Odivelas, Barreiro, Sintra, Loures, Alenquer e Torres Vedras. Lisboa surge apenas na 11.ª posição.

Compra de casa. Mais de metade da garantia do Estado para jovens utilizada até novembro

Compra de casa. Mais de metade da garantia do Estado para jovens utilizada até novembro

A garantia pública para o crédito à habitação a jo(...)

O top 10 é assim dominado por concelhos da Grande Lisboa. Os preços medianos superam, na maioria dos casos, os 300 mil euros.

No Norte do país, Valongo é o primeiro município a aparecer no ranking (16.º), sendo que o Porto ocupa a última posição da lista analisada (50º).

Nota ainda para Castelo Branco que é o município mais barato entre os mais procurados (155 mil euros), embora ocupe a 40.ª posição.

Por fim, o Idealista destaca que no total, 11 dos 50 municípios mais procurados já apresentam preços medianos acima dos 500 mil euros.

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?

Os elevados custos de compra e arrendamento dificu(...)

