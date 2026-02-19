Ouvir
Governo continuará a aumentar pensões "como tem feito até hoje"

19 fev, 2026 - 13:28 • Lusa

O secretário de Estado do Trabalho, Adriano Moreira, assegurou esta quinta-feira que o Governo continuará a aumentar pensões "como tem feito até hoje", destacando também que "milhares de trabalhadores" já têm planos complementares de reforma consagrados em contratos coletivos.

"O Governo continuará a aumentar pensões como tem feito até hoje e tem consciência da importância da continuidade de aumento das pensões", disse, no encerramento do Fórum Económico Seguros, promovido pela Associação Portuguesa de Seguradores esta quinta-feira em Lisboa.

Após um conjunto de intervenções centrado também na necessidade de reforçar as pensões complementares, o responsável salientou que no acordo tripartido de 2024 que foi assinado pelo Governo, entidades patronais e UGT, já existia um compromisso para "incentivar a contribuição voluntária para instrumentos complementares de reforma".

"À data de hoje, milhares de trabalhadores em Portugal têm planos de poupança, planos complementares da pensão de reforma", que "são de empresas privadas e esses direitos estão consagrados em contratos coletivos de trabalho publicados no boletim de emprego", sublinhou o governante.

Adriano Moreira destacou assim que este instrumento existe e que "um deles em concreto foi subscrito pela CGTP", apontando que a "UGT e a CGTP assinaram um contrato coletivo para um plano complementar de pensão de reforma totalmente privado, subscrito pela empresa e pelo trabalhador".

O secretário de Estado deixou a mensagem ao setor dos seguros de que já existe este incentivo e sinalizou que é "necessário que os reformados tenham mais rendimentos", assegurando que o Governo "continuará a fazer a sua parte" e deixando a questão ao setor, se está disponível para fazer a sua. .

