Microempresas quer alargamento de apoios até 10 mil euros a todos os setores

A Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) elenca, esta quinta-feira em comunicado, um conjunto de 15 medidas para apoiar a economia e aquelas unidades após o comboio de depressões que assolou Portugal. Entre as quais o alargamento de apoios até 10 mil euros, até agora para o setor agrícola, para microempresas a todos os setores. Pede também “máxima rapidez na efetivação dos pagamentos dos apoios” e o “reforço e agilização do lay-off simplificado, com maior comparticipação do Estado e pagamentos céleres às empresas, garantindo a proteção efetiva dos postos de trabalho”. A CPPME reuniu, na semana passada, para análise do impacto das tempestades no tecido económico português, onde acolheu dezenas de empresários, associações empresariais e municípios.

Segundo o comunicado daquela confederação “foi generalizado o sentimento de abandono, de falta de resposta a situações concretas, de dúvidas sobre as regras concretas do lay-off, da incapacidade das seguradoras, da desconfiança sobre as linhas de crédito e o aumento de endividamento que elas comportam”. Por isso, a CPPME pede apoios a fundo perdido, para lucros cessantes, por quebra da faturação e à reposição de stocks. Ainda no que respeita à liquidez das empresas, a CPPME pede a ativação do Sistema de Reposição de Capacidades Produtivas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 4/2023, com apoios não reembolsáveis para as empresas mais afetadas e ainda moratórias das amortizações até final de 2026 dos contratos de incentivo no âmbito dos fundos estruturais, bem como o alargamento dos prazos das moratórias fiscais.