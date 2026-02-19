Ouvir
Microempresas quer alargamento de apoios até 10 mil euros a todos os setores

19 fev, 2026 - 13:03 • João Carlos Malta

As 15 medidas propostas pelas micro, pequenas e médias empresas foram enviadas para o primeiro-ministro, Luís Motenegro, o ministro da Economia, Castro Almeida, e os grupos parlamentares.

A Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) elenca, esta quinta-feira em comunicado, um conjunto de 15 medidas para apoiar a economia e aquelas unidades após o comboio de depressões que assolou Portugal. Entre as quais o alargamento de apoios até 10 mil euros, até agora para o setor agrícola, para microempresas a todos os setores.

Pede também “máxima rapidez na efetivação dos pagamentos dos apoios” e o “reforço e agilização do lay-off simplificado, com maior comparticipação do Estado e pagamentos céleres às empresas, garantindo a proteção efetiva dos postos de trabalho”.

A CPPME reuniu, na semana passada, para análise do impacto das tempestades no tecido económico português, onde acolheu dezenas de empresários, associações empresariais e municípios.

Segundo o comunicado daquela confederação “foi generalizado o sentimento de abandono, de falta de resposta a situações concretas, de dúvidas sobre as regras concretas do lay-off, da incapacidade das seguradoras, da desconfiança sobre as linhas de crédito e o aumento de endividamento que elas comportam”.

Por isso, a CPPME pede apoios a fundo perdido, para lucros cessantes, por quebra da faturação e à reposição de stocks.

Ainda no que respeita à liquidez das empresas, a CPPME pede a ativação do Sistema de Reposição de Capacidades Produtivas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 4/2023, com apoios não reembolsáveis para as empresas mais afetadas e ainda moratórias das amortizações até final de 2026 dos contratos de incentivo no âmbito dos fundos estruturais, bem como o alargamento dos prazos das moratórias fiscais.

A mesma Confederação quer a isenção temporária de impostos e taxas locais nas zonas afectadas - nomeadamente taxas de ocupação de via pública e licenças comerciais - por um período mínimo de 12 meses.

Os microempresários querem ainda um fundo de emergência para reparações rápidas, permitindo intervenções imediatas em telhados, eletricidade, água, montras e equipamentos essenciais.

Por fim, a CPPME Apoio específico às empresas que recorreram a geradores para continuar a laborar, nomeadamente através da comparticipação no custo do combustível utilizado, o apoio à aquisição ou aluguer de geradores, eventual isenção temporária de taxas associadas a esta solução de emergência.

