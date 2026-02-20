Contribuições de estrangeiros para a Segurança Social sobem oito vezes em 10 anos

O número de pessoas estrangeiras com contribuições pagas à Segurança Social quintuplicou entre dezembro de 2015 e dezembro de 2025 e o montante dessas contribuições subiu oito vezes nesse período, segundo dados da Segurança Social. Os dados relativos à situação contributiva dos trabalhadores estrangeiros e apoios sociais que recebem passam a estar disponíveis a partir desta sexta-feira no "site" da Segurança Social. Estes dados vão ser divulgados mensalmente, sendo que além dos dados mensais serão disponibilizados dados anuais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em dezembro de 2025, havia cerca de 840 mil pessoas de nacionalidade estrangeira com contribuições pagas à Segurança Social, mais 3.375 face a igual período de 2024, e um número 5,4 vezes superior aos cerca de 156 mil registados em dezembro de 2015, de acordo com os dados disponibilizados. No final do ano passado, os estrangeiros representavam quase um quinto (17,6%) do número total de pessoas com contribuições pagas à Segurança Social, enquanto 10 anos antes o peso era de 4,5%.

Do total dos 840 mil estrangeiros com contribuições pagas à Segurança Social, cerca de seis em cada dez (62,1%) eram homens, enquanto as mulheres representavam 37,9%. A maior fatia diz respeito a cidadãos brasileiros (cerca de 309 mil), seguidos pelos indianos (58 mil) e pelos angolanos (54 mil). Por setores de atividade, apesar de, em termos absolutos, o maior número ser relativo ao setor do alojamento e restauração (129 mil), seguido pelas atividades administrativas e dos setores de apoio (122 mil) e da construção (117 mil), é no setor da agricultura, floresta e pesca, que existe o maior peso de trabalhadores com nacionalidade estrangeira (41% são estrangeiros). Quanto ao valor dessas contribuições, aumentou 8,5 vezes nos últimos 10 anos, tendo passado de 491 milhões de euros em 2015 para 4.162 milhões de euros no ano passado. Também o peso relativo do valor das contribuições de estrangeiros no total das contribuições pagas à Segurança Social aumentou substancialmente, passando de 3,5% em 14%, no período em análise. No que toca ao número de beneficiários de nacionalidade estrangeira com prestações pagas pela Segurança Social mais do que triplicou em 10 anos, de cerca de 61 mil em dezembro de 2015 para 213 mil em dezembro do ano passado, segundo os dados disponíveis. Em causa estão todas as prestações pagas pela Segurança Social, quer sejam financiados por impostos, quer sejam financiadas por contribuições e quotizações.