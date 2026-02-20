Gasóleo sobe e gasolina mantém preço na próxima semana

A próxima semana vai trazer novas alterações nos preços dos combustíveis, mas com comportamentos distintos entre a gasolina e o gasóleo. O gasóleo simples deverá ficar mais caro, enquanto a gasolina simples 95 não deverá registar qualquer alteração.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal — deverá subir um cêntimo por litro. Já a gasolina simples deverá manter o mesmo preço.

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples deverá subir para 1,591 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,684 euros por litro.

Os valores agora avançados já têm em conta os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a atualização das medidas fiscais temporárias do Governo, criadas para atenuar o impacto das flutuações no mercado internacional dos combustíveis.

Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.