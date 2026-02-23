Combustíveis: gasóleo mais caro e gasolina sem alterações esta segunda-feira

A semana arranca com novas mexidas nos preços dos combustíveis, mas em sentidos diferentes. O gasóleo simples deverá ficar mais caro, enquanto a gasolina simples 95 deverá manter o preço.

Segundo o Automóvel Clube de Portugal, o gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá registar uma subida de um cêntimo por litro. Já a gasolina simples não deverá sofrer qualquer alteração.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples passará para 1,591 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá continuar nos 1,684 euros por litro.

Os novos valores têm em conta os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a atualização das medidas fiscais temporárias do Governo, criadas para mitigar o impacto das oscilações do mercado internacional dos combustíveis.

Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.