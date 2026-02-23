Ouvir
Dívida das famílias, empresas e Estado cai para 277,9% do PIB em 2025

23 fev, 2026 - 12:51 • Lusa

O endividamento do setor não financeiro, que reúne administrações públicas, empresas e particulares, atingiu 851.300 milhões de euros em 2025, o que representa 277,9% do PIB, uma diminuição face a 2024 e o valor mais baixo da série.

Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), o endividamento do setor não financeiro aumentou em termos nominais, em 28,9 mil milhões de euros, mas o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi superior, determinando uma redução em termos do peso na economia.

Desta forma, o endividamento do setor não financeiro em percentagem do PIB diminuiu 6,2 pontos percentuais, para 277,9%, sendo que "o endividamento do setor público reduziu-se de 124,1% para 121,1%, e o endividamento do setor privado decresceu de 160,0% para 156,8% do PIB".

