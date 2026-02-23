Ouvir
Houve mais casais no desemprego em janeiro que em dezembro

23 fev, 2026 - 14:03 • Lusa

Valor desce 12,5% em janeiro, em termos homólogos, mas aumenta 1,9% em relação a dezembro.

A+ / A-

O número de casais com ambos os elementos desempregos desceu 12,5% em janeiro, em termos homólogos, apesar de aumentar 1,9% face a dezembro, referem dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Do total de desempregados casados ou em união de facto 9.394 (7,9%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.697 casais desempregados, em janeiro de 2026", refere o relatório do IEFP divulgado esta segunda-feira.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente baixou 11,0% face ao período homólogo e subiu 3,8% em relação ao mês anterior.

Destes, 138.916 eram solteiros (-13,1% em termos homólogos), 93.343 casados (-10,6%), 35.447 divorciados (-7,6%), 26.310 em união de facto (-5,7%) e 4.815 viúvos (-5,7%).

